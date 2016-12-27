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حظك اليوم برج العذراء ليوم الأربعاء 28ديسمبر 2016

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الأربعاء 28ديسمبر 2016 حظك اليوم برج العذراء ليوم الأربعاء 28ديسمبر 2016

مهنياً: لا تستخف ببعض التصرفات ولا تؤجل المستحقات أو تتحدى القوانين وتدفع الثمن

عاطفياً: قد تراهن على لقاء ما، أو تسعى جاهداً لإتمامه مهما كلّف الثمن، وتفرح بجديد يولد ويغيّر الآفاق

صحياً: قد تعجز عن مجاراة من ترافقهم في المشي في البداية، لكن مع الوقت تكون في مستواهم

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

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رئيس قسم الأخبار

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