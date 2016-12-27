تشكيل لجنة لحصر معدات الوحدات المحلية بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، القرار رقم 874 لسنة 2016 بشكيل لجنة لحصر كل المعدات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتحديد حالتها والصالح منها للعمل من عدمه والإجراءات التى اتخذتها الوحدات المحلية تجاه المعدات المعطلة.

وضمت اللجنة المهندس محمد مسعد كيوان، مدير إدارة المركبات بديوان المحافظة، والمهندس محمد عبد العزيز بإدارة المركبات، وأشرف الدسوقى فنى مركبات وعز الدين نور من إدارة المتابعة وسامى الحضرى من إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، على أن تقوم اللجنة بعملها وأن تعرض تقريرها على المحافظ لتحديد المبالغ اللازمة لأعمال الصيانة.