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راعي كنيسة دمياط: الكاميرا لم تظهر وجة الإرهابي الذى هددنا

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راعي كنيسة دمياط: الكاميرا لم تظهر وجة الإرهابي الذى هددنا راعي كنيسة دمياط: الكاميرا لم تظهر وجة الإرهابي الذى هددنا

كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين بدمياط

قال القمص ألكسندروس جورج، راعى كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين بدمياط الجديدة، ردًا على التهديدات التى كتبها أحد الإرهابين داخل الكنيسة “هتموتوا يا مسيحيين”: اكتشفنا وجود العبارات مكتوبة فى حوش الكنيسة فى الصباح، وهى عبارة مكتوبة بالزيت الأحمر.

وأضاف ألكسندروس، فى اتصال هاتفى مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج “مانشيت القرموطي” على فناة العاصمة 2، الكاميرات أظهرت الشخص الذى كتب على الأرض، ولكن دون أن يظهر وجهه، وكان ذلك الساعة 3 وربع صباحًا، وتابع: قمنا بإبلاغ الأمن وقاموا بمعاينة الموقع وتفريغ الكاميرات، وجارى الأن البحث عنه وتم تشديد الإجراءات الامنية حول الكنيسة.

وأشار ألكسندروس، إلى أن الشخص الذى كتب هذا الأمر كان مضطربًا، والكاميرا أظهرت أنه قام بالواقعة بسرعة و”جري”، ولفت إلى أن الشخص الذى قام بهذا الأمر يريد إثارة القلاقل فبل العيد

وعن وصول الكنيسة تهديدات قبل ذلك، قال هذه هى المرة الأولى التى نتعرض فيها لهذا الأمر، مؤكدًا أن الكنيسة فى منطقة هادئة ونتعامل مع الإخوة المسلمين بمنتهى المحبة، وتربطنا بهم أواصل جيدة ولا يوجد أى خلاف.

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