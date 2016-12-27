محمد بن زايد: الاستقرار الأسري والاجتماعي لأبناء الوطن أحد الأولويات الثابتة لرئيس الدولة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر وفدا من هيئة أبوظبي للإسكان برئاسة سيف بدر القبيسي المدير عام الهيئة.

واكد سموه خلال حديثه مع وفد هيئة أبو ظبي للإسكان أن الاستقرار الأسري والاجتماعي لأبناء الوطن أحد الأولويات الثابتة في الرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولذا فإن الخطط والبرامج والسياسات التنموية تتمحور حول الإنسان الإماراتي ورفاهيته وتقدمه وتحسين نوعية حياته وخاصة في مجال الإسكان، ايمانا من القيادة الحكيمة بأن ذلك يعد ركيزة أساسية تدعم استقرار الأسر وتماسكها وتمكنها من الإسهام بفاعلية في نهضة الوطن وتقدمه.

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أهمية مواصلة طرح الافكار والمبادرات سواء التي تتصل بأحدث المفاهيم والمواصفات في بناء المجمعات السكنية العصرية المبتكرة والمستدامة والتي تراعي الاحتياجات والعادات المعيشية للأسر المواطنة، أو تلك التي من شأنها تسريع اجراءات إنجاز متطلبات الإسكان للمواطنين ومواكبة آليات العمل في هذا القطاع والتطورات المتلاحقة التي تشهدها مسيرة الخير والنماء والتي يعيشها وطننا العزيز.

من جانبهم اعرب وفد هيئة أبوظبي للإسكان عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم اللامحدود الذي يوليه سموه من اجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين، مؤكدين ان التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان واهتمامهم الدائم بشؤون المواطنين ومتطلباتهم تحمل جميع العاملين في هذا القطاع مسؤوليات اضافية لبذل المزيد من الجهود من اجل تقديم افضل الخدمات بجودة عالية تحقق ما تصبو اليه قيادتنا الحكيمة من توفير ارقى مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن .