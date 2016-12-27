شروط اختيار أسماء التوائم

لا تعتقدي أن اختيار أسماء التوائم، شيئاً عابراً، فلا بد أن يكون بطريقة مدروسة، لا تسبب لك ولطفليك الحرج مستقبلاً، الاختصاصية التربوية نيفين عامر تدلك على الاحتياطات التي يجب مراعاتها.



* يجب أن يحملا نفس المعنى ولكن بمفردات مختلفة مثل: سراج ـ وهاج فأنت اخترت النور لهذين الاسمين.

* لا تختاري اسماً حديثاً من الأسماء الدارجة، والآخر يكون اسم جدة التوأم فلا يصح أن تسمي صبحية، ويارا.

* اختاري لهما نفس عدد الحروف أيضاً.



* اختاري الأسماء التي لها نغمة موسيقية واحدة مثل حلا وغلا .

* اختاري الأسماء التي يسهل عليك نطقها وإن كانت ذات رموز دينية فلتكن بسيطة مثل يوسف ويحيى.

* اختاري الأسماء التي توحي بالبهجة، وأنك فرحة وسعيدة بقدومهما، وابتعدي عن الأسماء الحزينة في معناها.



* بالنسبة للولد والبنت فقد انتهت موضة أن تسمى " أمير وأميرة"، واختاري لهما أسماء متقاربة المعنى ولكن أحدهما للمؤنث والآخر للمذكر، فاختيار الأسماء التي يضاف لها تاء التأنيث فقط قد يكون سبباً للسخرية في المدرسة مستقبلاً.

* لا تخبري توأميك حين يكبران بأنك قد اخترت اسم أحدهما، وأن الاسم الآخر قد اختارته العمة أو الخالة، فذلك سوف يحزن قلب الثاني بل أخبريهما أنك من اخترت الاسمين الجميلين، أو الأب أو أن الاختيار كان بالتفاهم بينك وبين الأب.

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