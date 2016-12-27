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القبض على عاطل بحوزته 350 زجاجة خمور و400 قرص مخدر فى الإسماعيلية

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القبض على عاطل بحوزته 350 زجاجة خمور و400 قرص مخدر فى الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته 350 زجاجة خمور و400 قرص مخدر فى الإسماعيلية

>الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث الآداب بالمديرية ومباحث مركز أبو صوير من القبض على عاطل بحوزته 350 زجاجة خمور مختلفة الأنواع و400 قرص مخدر فى مدينة المستقبل بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام العقيد وائل ذكى رئيس مباحث الآداب والمصنفات الفنية بالمديرية والرائد عماد عبد الرءوف رئيس مباحث أبو صوير والقوة المرافقة لهما من القبض على المتهم "حسنى.س.ع" 45 سنة عاطل مقيم المستقبل دائرة مركز أبو صوير وبحوزته 350 زجاجة خمور مختلفة الأنواع والماركات و400 قرص مخدر بقصد الاتجار.

 

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وبيعها أثناء الاحتفال بعيد رأس السنة.

 

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


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