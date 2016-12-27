أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. ليلة سقوط "على بابا الفساد"

Google+ Print
أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. ليلة سقوط "على بابا الفساد" أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. ليلة سقوط "على بابا الفساد"

>كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع "السوشيال ميديا" اليوم بالعديد من المنشورات والصور المهمة والملفتة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة.

 

1- كان الحدث الأبرز اليوم هو ضبط الرقابة الإدارية قضية رشوة جديدة بمجلس الدولة، بطلها جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات فى مجلس الدولة، عقب تلقيه ملايين من العملات المختلفة، رد عليه رواد توير بسخرية.

 

 

 

2- الفيفا يسترجع أبرز لحظات الكرة العربية عام 2016.. ويبرز فوز الأهلى والزمالك

 

 

 

 

 

 

3. خالد أبو بكر يوجه التحية لهيئة الرقابة الإدارية بعد ضبط قضية رشوة

 

 

4. شاهد ..صورة تظهر معاناة الصيادلة تثير سخرية رواد "فيس بوك"

 

5. درة تنشر صورة من تكريمها كأيقونة الأناقة العربية

 

6. روما الإيطالى يدعو متابعيه للتصويت لهدف محمد صلاح الأفضل فى 2016

 

7. مى كساب توجه رسالة لأهل زوجها "أوكا" بعد ولادتها.. وتشكر كل من هنأها

 

 

8. محمد رمضان ينشر صورة لبدء تصوير فيلم "الكنز"

 

 

9. نجوم يحتفلون بعيد ميلاد "أوس أوس".. والفنان يشارك بصورة من طفولته

 

 

 

 

10. سميرة سعيد تنشر صورة لها بإطلالة جديدة بجوار نمر على "تويتر"

 

10. هيدى كرم تنشر صورة مع عائلتها بالكريسماس.. ومتابعوها: العلية كلها قمر

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي

عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي

بالصور .. نجوم مسرح مصر يحتفلون بعيد ميلاد حمدي الميرغني بهذه الطريقة

بالصور .. نجوم مسرح مصر يحتفلون بعيد ميلاد حمدي الميرغني بهذه الطريقة