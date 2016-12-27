أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. ليلة سقوط "على بابا الفساد"

كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع "السوشيال ميديا" اليوم بالعديد من المنشورات والصور المهمة والملفتة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة.

1- كان الحدث الأبرز اليوم هو ضبط الرقابة الإدارية قضية رشوة جديدة بمجلس الدولة، بطلها جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات فى مجلس الدولة، عقب تلقيه ملايين من العملات المختلفة، رد عليه رواد توير بسخرية.

2- الفيفا يسترجع أبرز لحظات الكرة العربية عام 2016.. ويبرز فوز الأهلى والزمالك

3. خالد أبو بكر يوجه التحية لهيئة الرقابة الإدارية بعد ضبط قضية رشوة

4. شاهد ..صورة تظهر معاناة الصيادلة تثير سخرية رواد "فيس بوك"

5. درة تنشر صورة من تكريمها كأيقونة الأناقة العربية

6. روما الإيطالى يدعو متابعيه للتصويت لهدف محمد صلاح الأفضل فى 2016

7. مى كساب توجه رسالة لأهل زوجها "أوكا" بعد ولادتها.. وتشكر كل من هنأها

8. محمد رمضان ينشر صورة لبدء تصوير فيلم "الكنز"

9. نجوم مسرح مصر يحتفلون بعيد ميلاد "أوس أوس".. والفنان يشارك بصورة من طفولته

10. سميرة سعيد تنشر صورة لها بإطلالة جديدة بجوار نمر على "تويتر"

10. هيدى كرم تنشر صورة مع عائلتها بالكريسماس.. ومتابعوها: العلية كلها قمر