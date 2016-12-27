مصادر: مجلس الدولة يراجع معاملات مدير التوريدات والمشتريات المتهم بالرشوة

كتب أحمد عبد الهادى

أكدت مصادر أن الإدارات المعنية بمجلس الدولة أعلنت حالة الاستنفار القصوى بعد ضبط جمال الدين اللبان مدير عام المشتريات والتوريدات بقضية الرشوة، وأن المجلس سيفحص كافة الأوراق والمستندات التى كانت فى عهدة المتهم، والذى ألقت القبض عليه هيئة الرقابة الإدارية بتهمة تلقى رشوة وبحوزته 24 مليون جنيه و٤ ملايين دولار و مليونى يورو ومليون ريال سعودى.

وأوضح المصدر، أن المجلس سيراجع كافة المعاملات التى قام بها المتهم قبل القبض عليه، لبيان مدى قانونية هذه التعاملات، فضلا عن مراجعة ملفه منذ تعينه بالمجلس، وحتى القبض عليه.

وذكر المصدر أن المتهم أصبح موقوفا عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه أمام جهات التحقيق، مشيرا إلى أن جميع الأوراق والمستندات لدى المتهم تم التحفظ عليها وفقا للإجراءات القانونية.