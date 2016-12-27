جرائم الموضة التي ارتكبتها النجمات العربيات عام 2016

كثيرة هي الإطلالات الأنيقة التي شاهدنا فيها النجمات العربيات هذه السنة، منهن أحرزن تقدماً ملحوظاً في الموضة ، لكن بالمقابل، كان هنالك العديد من الإطلالات الكارثية التي ارتكبت فيها النجمات -حتى أكثرهن أناقة- جرائم بحق الموضة وإليك التفاصيل.

ميريام فارس واحدة من أكثر نجمات الوطن العربي أناقة في العادة، وهي غالباً ما تختار إطلالات مُبهرة على المسرح. ظهرت بإطلالة كارثية في دبي نسقت فيها تنورة ماكسي باللون النيلي مع قميص أبيض ربطته عند الخصر، واعتمدت تسريحة الشعر المجعد القصير.

وفي مهرجان دبي شاهدنا عدداً من الإطلالات الكارثية للنجمات، لعلّ أبرزها إطلالة الهام شاهين في فستان أسود مزين بالورود اختارته من تصميم"هويدا بريدي"، وكذلك إطلالة بدرية أحمد التي لا تصدق في فستان ذي أكتاف مزينة بالكشكش اختارته من "فؤاد سركيس".

ومن الإطلالات الكارثية هذا العام أيضاً كانت إطلالة "نجوى كرم" في فستان من الكشكش باللون البنفسجي من "نيكولا جبران" Nicolas Jebran، وإطلالة دنيا سمير غانم في زفاف شقيقتها "ايمي" حيث اختارت فستاناً من "هاني البحيري"، أحدث فضيحة كبيرة إذ استنسخه المصمم من دار "رالف اند روسو" Ralph&Russo.

وقد سجل عام 2016 أسوأ الإطلالات لكل من: غادة عبد الرازق وسوزان نجم الدين إذ شاهدناهما في فساتين وتصاميم كارثية.

حتى هيفاء وهبي نسقت أكثر من إطلالة سيئة هذا العام، لاسيما تلك التي نسقت فيها سروالاً أبيض مع جاكيت مخطط وحذاء ملون من "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin، وشنطة يد باللون الأزرق من "فالنتينو" Valentino.

ومايا دياب اختارت أكثر من إطلالة صادمة هذا العام، ومنها إطلالتها في اللون الفضي البراق التي نسقتها بمناسبة عيد ميلادها.

إطلالات كارثية وصادمة شاهدنا بها النجمات العربيات في عام 2016، شاهديها بالصور وأخبرينا رأيك بها.