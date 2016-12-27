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حمية الاكل حتى الشبع و فقدان 5 كيلو على المضمون جربها الان و اخسر شحوم الكرش و الارداف

  • الصحة
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حمية الاكل حتى الشبع و فقدان 5 كيلو على المضمون جربها الان و اخسر شحوم الكرش و الارداف حمية الاكل حتى الشبع و فقدان 5 كيلو على المضمون جربها الان و اخسر شحوم الكرش و الارداف

حمية الاكل حتى الشبع و فقدان 5 كيلو على المضمون جربها الان و اخسر شحوم و الارداف و على غير العادة برنامج يجعلك لا تشعر ابدا بالجوع و مع ذلك تفقد 5 كيلو من الشحوم على الاكيد فقط تابع و طبق المطلوب لمدة 30 يوم .


البرنامج


فطور الصباح ( 7 صباحا )

كوب ماء +حليب خالي الدسم بالقهوة + 40 غرام من الخبز الاسمر +فاكهة (برتقالة او نصف رمان او 3 تمر او 2 كيوي ) + 10 غرام زبدة او جبن طبيعي .


الغذاء ( 12و 30 دقيقة )

كوب ماء +سلطة خضار نيئة + ملعقة زيت زيتون + نصف كوب من الكربوهدارات ( بطاطا او ارز او مكرونه ….) + شريحة من اي نوع من اللحوم دون دهون + علبةزبادي طبيعي + ثمرة فاكهة
السناك ( 4 و نصف )

شاي او قهوة دون سكر + تمرة واحدة


العشاء ( 7 مساء )

كوبين ماء

طبق كبير من الخضر  او شوربة الخضر + شريحة لحم +علبة زبادي طبيعي + ثمرة فاكهة

البرنامج الرياضي

المشي يوميا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة .

تنويه

    هذا البرنامج من دكتور تغذية مختص في علاج السمنة و لنجاح البرنامج يجب تطبيقه

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معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

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