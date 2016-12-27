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وزير القوى العاملة يجري اتصالًا بالمواطن المصري المعتدى عليه بالكويت

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وزير القوى العاملة يجري اتصالًا بالمواطن المصري المعتدى عليه بالكويت وزير القوى العاملة يجري اتصالًا بالمواطن المصري المعتدى عليه بالكويت

وزير القوى العاملة

 

(أ.ش.أ)

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان توجيهات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة بالكويت بمتابعة واقعة، اعتداء 5 كويتيين على المواطن المصري حمادة محمد حامد أحمد، والبالغ من العمر45 عامًا، وذلك أثناء عمله لدى جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية بالكويت.

وأجرى سعفان، اتصالًا هاتفيًا مع المواطن المصري، مؤكدًا على تقديم كل الدعم له والوقوف بجانبه من جانب الوزارة، ومن جانب السفيرة هويدا عبدالرحمن رئيس البعثة القنصلية بالكويت.

وقد تلقى سعفان تقريرًا عاجلًا، اليوم، من المستشار العمالي بالكويت، يشير إلى أنه تم وبحضوره والمعتدى عليه تحرير المحضر رقم 345 لسنة 2016 ب،` “مفردة الصليبخات” تحت مادة اعتداء بالضرب، وذلك بعد تصحيح الوصف الوارد بالتقرير الطبى، وكان مشاجرة وتبادل بالضرب، ومن المقرر تحويل المجني عليه إلى الطب الشرعي، اليوم أو غدًا الأربعاء، لبيان ما به من إصابات.

وأضاف، أن هناك عاملًا بالجمعية يدعي رمضان محمد رياض عبدالقوى، ومعتدى عليه أيضًا وعلي الرغم ما به من إصابات، إلا أنه رفض تحرير محضر، ولكنه شهد مع المجني عليه حمادة محمد حامد أحمد ذاكرًا أنه سيتداخل فى القضية مع المجني عليه.

وفي نفس السياق طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية من المجنى عليه حمادة محمد حامد أحمد، الإصرار وعدم التنازل عن حقه، مقدمًا كل الدعم المادى والقانوني، مشيرًا إلى أن الجمعية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجناة للحصول على حقوقها والتعويضات القانونية.

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