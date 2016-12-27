الجيش العراقي يدمر أكبر شبكة أنفاق لـ «داعش» شمالي الموصل

(أ.ش.أ)

ضبطت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم، بالتنسيق مع استخبارات الفرقة 16 بالجيش العراقي، أكبر شبكة أنفاق كان يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي كمأوى والتنقل والهروب، حيث تم تجهيزها بالكهرباء والمستلزمات الأخرى التي تساعد الإرهابيين في عملية التنقل والبقاء داخلها حال تعرض المنطقة لهجوم من القوات المسلحة العراقية.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، أن القوات قامت بتفتيش شبكة الأنفاق التي تقع على عمق 10 أمتار بمنطقة مديرية المرور، والهياكل باتجاه أكاديمية الشرطة، طريق الشلالات بالمحور الشمالي لعمليات تحرير الموصل، ودمرت بالتنسيق مع السلاح الهندسي بالفرقة 16 الأنفاق بشكل كامل.

كما ضبطت قوة من الاستخبارات العسكرية ست ورش لصناعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات في قطاع عمليات نينوى، في منطقة كوكجلي شرقي مدينة الموصل، وضمت الورش المئات من العبوات الناسفة وقذائف الهاون، والتي كان داعش يعتزم استخدامها في استهداف القطاعات العسكرية والمواطنين الأبرياء من النازحين.

وعثرت القوة على مستودعات للعتاد العسكري والمواد المتفجرة، وبعض المعدات التي تدخل في صناعة العبوات لداعش في محافظة نينوى شمالي العراق.