أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الجيش العراقي يدمر أكبر شبكة أنفاق لـ «داعش» شمالي الموصل

Google+ Print
الجيش العراقي يدمر أكبر شبكة أنفاق لـ «داعش» شمالي الموصل الجيش العراقي يدمر أكبر شبكة أنفاق لـ «داعش» شمالي الموصل

الجيش العراقى

(أ.ش.أ)

ضبطت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم، بالتنسيق مع استخبارات الفرقة 16 بالجيش العراقي، أكبر أنفاق كان يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي كمأوى والتنقل والهروب، حيث تم تجهيزها بالكهرباء والمستلزمات الأخرى التي تساعد الإرهابيين في عملية التنقل والبقاء داخلها حال تعرض المنطقة لهجوم من القوات المسلحة العراقية.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، أن القوات قامت بتفتيش شبكة الأنفاق التي تقع على عمق 10 أمتار بمنطقة مديرية المرور، والهياكل باتجاه أكاديمية الشرطة، طريق الشلالات بالمحور الشمالي لعمليات تحرير الموصل، ودمرت بالتنسيق مع السلاح الهندسي بالفرقة 16 الأنفاق بشكل كامل.

كما ضبطت قوة من الاستخبارات العسكرية ست ورش لصناعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات في قطاع عمليات نينوى، في منطقة كوكجلي شرقي مدينة الموصل، وضمت الورش المئات من العبوات الناسفة وقذائف الهاون، والتي كان داعش يعتزم استخدامها في استهداف القطاعات العسكرية والمواطنين الأبرياء من النازحين.

وعثرت القوة على مستودعات للعتاد العسكري والمواد المتفجرة، وبعض المعدات التي تدخل في صناعة العبوات لداعش في محافظة نينوى شمالي العراق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل