غدًا..محاكمة بديع وآخرين بأحداث العدوة

تنظر محكمة جنايات المنيا، غدًا، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، إعادة إجراءات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و682 متهمًا آخرين، في قضية”أحداث عنف العدوة”.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان، وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب، وإيهاب سعيد وسكرتارية على سيد، وأندراوس فهمى.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف، وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.