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ضبط اثنين اعتديا على 5 طلاب لمعاكستهم سيدة أمام مدرسة بدمياط

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ضبط اثنين اعتديا على 5 طلاب لمعاكستهم سيدة أمام مدرسة بدمياط ضبط اثنين اعتديا على 5 طلاب لمعاكستهم سيدة أمام مدرسة بدمياط

>دمياط عبده عبد البارى

ألقت قوات مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين اعتديا بالضرب على 5 طلاب بمدرسة فارسكور الثانوية الزراعية. 

وقال شهود عيان، إن 5 طلاب "عاكسوا" سيدة - "ولية أمر" أحد طلاب المدرسة - أثناء وقوفها بالشارع، أمام بوابة المدرسة، فتصدى لهم شخصان ولقنوهم علقة ساخنة. 

وتم نقل الطلاب المصابين إلى مستشفى فارسكور المركزى لتلقى العلاج، وهم سامح ا بالصف الثانى، مصاب بجرح قطعى بالرأس، ومحمود ف،  بالصف الثانى مصاب بكدمة فى "الخصية"، طه ا بالصف الثانى مصاب بكسر فى الذراع، أحمد جلال بالصف الأول، حالته خطيرة مصاب بكسور وجروح، فارس ا بالصف الأول، مصاا بكسر بالذراع، وتم القبض على الشخصين، واحتجازهما بمركز شرطة فارسكور لحين إجراء التحريات 

وتابعت إدارة الأمن بالإدارة التعليمية بفارسكور الواقعة، وتم إبلاغ مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط التى أبلغت بدورها عمليات الوزارة وجارٍ متابعة الواقعة

 


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