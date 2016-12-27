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شرطة محور قناة السويس تضبط 80 جوال دقيق مدعم على معدية سرابيوم

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شرطة محور قناة السويس تضبط 80 جوال دقيق مدعم على معدية سرابيوم شرطة محور قناة السويس تضبط 80 جوال دقيق مدعم على معدية سرابيوم

>الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع ضباط تأمين المجرى الملاحى بالإسماعيلية والمعينين على معدية سرابيوم، من ضبط سيارة محملة بـ80 جوال دقيق مدعم وزنت ما يقرب من 1600 كيلوجرام، وبحوزة قائد السيارة 12 بطاقة تموين بأسماء أشخاص مقيمين بالكيلو 11 دائرة مركز أبوصوير.

تلقى اللواء محمد نادر فرحات مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس إخطارا من اللواء عبدالعزيز كمال مدير مباحث الإدارة يفيد بقيام الخدمات الأمنية التابعة للإدارة والمعينة على معدية سرابيوم بالإسماعيلية، بضبط السيارة رقم (9687) نقل الإسماعيلية قيادة "عايد. س.إ" مواليد 1968 مقيم الجفجافة شمال سيناء، وذلك حال قدومه من الجهة الشرقية لقناة السويس مستقلا معدية سرابيوم وبتفتيش السيارة تم ضبط 80 جوال دقيق مدعم وزن الجوال 20 كيلوجراما وزنت ما يقرب من 1600 كيلوجرام دقيق مدعم مجهول المصدر ولا يحمل أى أوراق أو مستدات خاصة بالدقيق.

كما تم العثور على 12 بطاقة تموين بأسماء أشخاص مقيمين بالكيلو 11 دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

تم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وتم تسليمهم إلى مركز شرطة فايد لقيد المحضر والعرض على النيابة العامة.


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