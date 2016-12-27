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سقوط عاطل بحوزته 1000 قرص مخدر قبل توزيعها على عملائه بقنا

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سقوط عاطل بحوزته 1000 قرص مخدر قبل توزيعها على عملائه بقنا سقوط عاطل بحوزته 1000 قرص مخدر قبل توزيعها على عملائه بقنا

>قنا- وائل محمد

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، القبض على عاطل بمركز نجع حمادى، شمال محافظة قنا، لحيازته أقراصا مخدرة بقصد الاتجار خلال حملة أمنية شنتها قوات الأمن لضبط مروجى المواد المخدرة.

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية بالقبض على عاطل يدعى "علام.ا.ع" 24 سنة وبحوزته 1000 قرص مخدر ترمادول قبل توزيعهم على عملائه بدائرة مركز نجع حمادى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للأقراص بغرض الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 


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