أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 5 عاطلين بحوزتهم 173 تذكرة هيروين وسلاح ناري بطنطا

Google+ Print
ضبط 5 عاطلين بحوزتهم 173 تذكرة هيروين وسلاح ناري بطنطا ضبط 5 عاطلين بحوزتهم 173 تذكرة هيروين وسلاح ناري بطنطا

>الغربية - إسلام الخياط

 

شن ضباط المباحث الجنائية بمباحث قسم ثان  طنطا حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة البيضاء وتجار المواد المخدرة بدائرة القسم.

 

 كان اللواء ابراهيم عبد الغفار  مدير المباحث الجنائية  قد تلقي اخطارا من الرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا يفيد  بتمكن النقيب حسن داود معاون مباحث القسم  من ضبط كل من "ابراهيم خ"  وشهرته كباكا وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش بقصد البلطجة وترويع المواطنين و طلقه من نفس العيار و"محمد ا" وبحوزته 87 تذكرة هيروين كبيرة الحجم بقصد الاتجار و 395 ج حصيلة البيع و 2 هاتف محمول ، و "السيد م" وبحوزته 51 تذكرة هيروين كبيرة الحجم بقصد الاتجار و 250 ج حصيلة البيع وهاتف محمول.

 

و"محمد ط " وشهرته منص وبحوزته 20 تذكرة هيروين كبيرة الحجم بقصد الاتجار و 50 ج حصيلة البيع  ومصطفي وشهرته الطيبي وبحوزته 15 تذكرة هيروين كبيرة الحجم بقصد الاتجار.

 

اخطر اللواء حسام الدين  خليفة مدير امن الغربية بالحملة وحرزت المضبوطات وتم تحرير المحاضر للمتهمين والعرض علي  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365