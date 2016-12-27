ضبط 5 عاطلين بحوزتهم 173 تذكرة هيروين وسلاح ناري بطنطا

الغربية - إسلام الخياط

شن ضباط المباحث الجنائية بمباحث قسم ثان طنطا حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة البيضاء وتجار المواد المخدرة بدائرة القسم.

كان اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية قد تلقي اخطارا من الرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا يفيد بتمكن النقيب حسن داود معاون مباحث القسم من ضبط كل من "ابراهيم خ" وشهرته كباكا وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش بقصد البلطجة وترويع المواطنين و طلقه من نفس العيار و"محمد ا" وبحوزته 87 تذكرة هيروين كبيرة الحجم بقصد الاتجار و 395 ج حصيلة البيع و 2 هاتف محمول ، و "السيد م" وبحوزته 51 تذكرة هيروين كبيرة الحجم بقصد الاتجار و 250 ج حصيلة البيع وهاتف محمول.

و"محمد ط " وشهرته منص وبحوزته 20 تذكرة هيروين كبيرة الحجم بقصد الاتجار و 50 ج حصيلة البيع ومصطفي وشهرته الطيبي وبحوزته 15 تذكرة هيروين كبيرة الحجم بقصد الاتجار.

اخطر اللواء حسام الدين خليفة مدير امن الغربية بالحملة وحرزت المضبوطات وتم تحرير المحاضر للمتهمين والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.