حبس عاطلين شكلا عصابة لتزوير العملات الورقية بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد عطية رئيس النيابة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتزوير العملات الورقية، كما أمرت بالتحفظ على نصف مليون جنيه مزيفة فضلاً عن الأدوات التى تستخدم فى عملية تزوير النقود.

كانت معلومات قد وردت للنقيب محمد عتلم ضابط مباحث قسم شرطة الهرم تفيد تزوير عاطلين للنقود داخل شقة بدائرة القسم.

وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين لهما وتم ضبطهما وبحوزتهما نصف مليون جنيه مزيفة وماكينة طباعة حديثة وأحبار وأدوات تستخدم فى تزوير النقود، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.