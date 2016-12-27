سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27/12/2016

سمر العشري

أخر أسعار صرف العملة السعودية بعد فوز ترامب في الإنتخابات الأمريكية و ذلك مقابل العملة المحلية الجنيه المصري ، هذا بعد القرار الخاص بالحكومة المصرية و الذي يتضمن تعويم الجنيه المصري و أيضا ضرب السوق السوداء و ذلك من أجل خفض القيمة الخاصة بصرف العملات الأجنبية و أيضا العربية و ذلك في مقابل الجنيه المصري العمل علي مساواتها بالسوق الموازي البنوك المصرية الرسمية و أيضا مكاتب الصرافة و التي تتم مراقبتها من طرف البنك المركزي في جميع محافظات الجمهورية .

سعر الريال اليوم الثلاثاء 27/12/2016 بالبنوك :

البنك سعر الشراء سعر البيع

بنك-مصر-إيران-للتنمية 4.9372 5.2187

التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.9015 5.0570

مصرف-ابو-ظبي 5.0404 5.1469

البنك-المصري-الخليجي 4.9956 5.0540

بنك-سايب 4.9900 5.0900

البنك-الأهلي 4.9713 5.0264

بنك-البركة 4.8839 5.2364

بنك-القاهرة 4.9208 5.0287

بنك-الاسكندرية 5.0231 5.0613

البنك-العربي-الافريقي 4.9714 5.1196

سعر الريال اليوم الثلاثاء 27/12/2016 بالسوق السوداء :

سعر الشراء 5.25 جنيهاً سعر البيع 4.35 جنيهاً .

شبكةعيونالإخبارية

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