سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27/12/2016

أخر أسعار صرف العملة السعودية بعد فوز ترامب في الإنتخابات الأمريكية و ذلك مقابل العملة المحلية الجنيه المصري ، هذا بعد القرار الخاص بالحكومة المصرية و الذي يتضمن تعويم الجنيه المصري و أيضا ضرب السوق السوداء و ذلك من أجل خفض القيمة الخاصة بصرف العملات الأجنبية و أيضا العربية و ذلك في مقابل الجنيه المصري العمل علي مساواتها بالسوق الموازي البنوك المصرية الرسمية و أيضا مكاتب الصرافة و التي تتم مراقبتها من طرف البنك المركزي في جميع محافظات الجمهورية .
سعر الريال اليوم الثلاثاء 27/12/2016 بالبنوك :
البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك-مصر-إيران-للتنمية 4.9372 5.2187
التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.9015 5.0570
مصرف-ابو-ظبي 5.0404 5.1469
البنك-المصري-الخليجي 4.9956 5.0540
بنك-سايب 4.9900 5.0900
البنك-الأهلي 4.9713 5.0264
بنك-البركة 4.8839 5.2364
بنك-القاهرة 4.9208 5.0287
بنك-الاسكندرية 5.0231 5.0613
البنك-العربي-الافريقي 4.9714 5.1196
سعر الريال اليوم الثلاثاء 27/12/2016 بالسوق السوداء :
سعر الشراء 5.25 جنيهاً سعر البيع 4.35 جنيهاً .إعلان - Ads إعلان - Ads