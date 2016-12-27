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السيسى يعقد اجتماعًا حول المشروع القومي للغذاء

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السيسى يعقد اجتماعًا حول المشروع القومي للغذاء السيسى يعقد اجتماعًا حول المشروع القومي للغذاء

جانب الاجتماع

عقد الرئيس عبد الفتاح اليوم اجتماعاً ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين والخبراء المتخصصين من القوات المسلحة ووزارة الزراعة.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتنفيذ المشروع القومي للغذاء، الذي يشمل تربية مليون رأس ماشية للإنتاج الحيواني، وتصل طاقته الإنتاجية خلال المرحلة الأولي إلى 200 ألف رأس ماشية، وذلك بهدف المساهمة في توفير احتياجات المواطنين من اللحوم الطازجة والالبان بأسعار مناسبة وجودة عالية، فضلاً عن توفير مزيد من فرص العمل والحد من استيراد اللحوم والالبان وزيادة الإنتاج المحلي منها.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض الدراسات الأولية المشتركة التي تم إعدادها للمشروع من جانب كل من وزارة الزراعة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبمشاركة هيئة الرقابة الإدارية، حيث حددت الدراسات مواقع المشروع بناءً على جودة الأرضي وصلاحيتها لإنشاء مزارع الإنتاج الحيواني، فضلاً عن تحديد نوعية وسلالات رؤوس الماشية التي سيتم إنتاجها، وكذا سبل توفير المياه والأعلاف.

كما تم عرض خطوات التنسيق الجارية بين مختلف الجهات المعنية بالدولة، من أجل الوصول إلى أفضل السُبل لتنفيذ المشروع، وفقاً لأعلي المواصفات وبأقل تكلفة ممكنة، وبحيث يساهم في إنشاء تجمعات إنتاجية متكاملة، لا تقتصر على النشاط الزراعي فقط، وإنما تمتد لتشمل الصناعات ذات الصلة مثل المنتجات الغذائية والألبان والجلود والتعبئة والتغليف.

وذكر يوسف، أن السيد الرئيس شدد خلال الاجتماع على الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع الإنتاج الحيواني وتوفير الموارد اللازمة لذلك، وذلك في ضوء مساهمة المشروع في توفير الاحتياجات الغذائية اللازمة من اللحوم والألبان بأسعار مناسبة، فضلاً عن توفير فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي.

كما وجه سيادته بمواصلة جهودها من أجل تنفيذ المشروع القومي للغذاء، والتوسع في إقامة مزارع الإنتاج الحيواني والصوب الزراعية في مختلف انحاء الجمهورية، فضلاً عن إنشاء وحدات للتصنيع الزراعي والغذائي من أجل توفير قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية وتقليل الفاقد منها، مؤكداً على ما يمثله قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني كأحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني.

كما أشار السيد الرئيس إلى ضرورة المضي قدماً في تنفيذ مزيد من المشروعات التنموية المتكاملة من أجل تحقيق نهضة تنموية حقيقية بالمحافظات المختلفة والارتقاء بالظروف المعيشية لأهاليها.

ومن جانب آخر، وجه السيد الرئيس بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإعداد دراسة حول تكريك بحيرة ناصر لزيادة عمقها، بهدف تقليل الفاقد المائي بسبب البخر، فضلاً عن الاستفادة من الطمي الناتج عن عملية التكريك في استصلاح الأراضي المجاورة.

 

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