راديو «95 FM» الشعبي يستعد لاحتفالية رأس السنة

كتبت – إ نجي لطفي

استعد راديو “95 إف إم” الشعبي ليوم رأس السنة الميلادية بيوم مختلف وحافل بكل نجوم الفن والغناء الشعبي والكتاب والإعلاميين ومجموعة جديدة من البروموهات الغنائية والتنويهات التمثيلية بشكل جديد ومختلف.

ويستضيف الراديو كل النجوم مدة نصف ساعة لكل ضيف يتحدث فيها الضيوف عن أمنيات سنة قادمة وأبرز مواقف السنة الماضية.

وعن أبرز نجوم الغناء الشعبي في رأس السنة على هواء راديو “95 إف إم”، سيتم استضافة أحمد عدويه ومحمود الليثي، وعبد الباسط حموده، وأمينه، وطارق عبد الحليم، وطارق الشيخ، وحجازي متقال، وسمسم شهاب، وريكو وجواهر ، وعصام كاريكا، وحماده هلال، وإسماعيل الليثي.

كما تتضمن احتفالية الراديو التهاني والأمنيات من نجوم الفن والصحافة والرياضة منهم تامر حسني، وأنوشكا، وأحمد بدير، وأحمد داوود، وأحمد شوبير، وأسامة منير ولميس الحديدي وامينه خليل، وتامر حبيب، وحسام حبيب وناهد السباعي.