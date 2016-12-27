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«خارجية البرلمان»: مرتبات السفراء تم إقرارها فى الموازنة

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«خارجية البرلمان»: مرتبات السفراء تم إقرارها فى الموازنة «خارجية البرلمان»: مرتبات السفراء تم إقرارها فى الموازنة

أرشيفية

عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعُا في تمام الساعة الثانية عشرة، ظهر اليوم، الثلاثاء، الموافق 27 ديسمبر 2016

وقام رئيس اللجنة، باطلاع السادة أعضاء اللجنة بنتائج زيارته للسيد وزير الخارجية بحضور رؤساء لجان الشوؤن العربية و الافريقية و الدفاع و الأمن القومي، و تم استعراض العلاقات المصرية الأمريكية خاصةً في ضوء الزيارة المرتقبة للجنة العلاقات الخارجية للكونجرس الامريكي عقب تولي رئيس مهام منصبه الجديد.

و فيما يتعلق بما أثُير في بعض وسائل الاعلام حول مرتبات سفراء وزارة الخارجية بالخارج فتؤكد اللجنة أنه من الناحية القانونية فإن مرتبات السفراء تم اقرارها بقانون الموازنة الذي وافق عليه المجلس و بالتالي فتعديلها لا يتم الا بقانون.

أما عن ما أثير عن قيمة تلك المرتبات فهى مبنية على حسابات دقيقة لتكاليف مستوى معيشة كل دولة لتتوافق والتمثيل اللائق لسفراء في الخارج والالتزامات الوظيفية المتعددة.

و أما عن ما يتعلق بالدوائر الجغرافية فانه تم الاتفاق على أبداء كل عضو في اللجنة رغبته في الانضمام إلى دائرتين من الدوائر الجغرافية المقترحة و الأنتهاء من تسكينها خلال أسبوع.

وأقترح السيد رئيس اللجنة عقد لقاء مشترك مع لجنتي الشؤون العربية و الأفريقية لمناقشة آخر تطورات الاوضاع في المنطقة وكذا الموضوعات ذات الصلة على الساحتين العربية و الافريقية.

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