موجز أخبار 6 مساءً..النيابة تحقق مع مدير توريدات مجلس الدولة المتهم بالرشوة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهلامة على رأسها مباشرة نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابات، التحقيق مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات فى مجلس الدولة، المتهم بتلقى رشوة عبارة عن ملايين من العملات المختلفة، بعدما تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبطه داخل مسكنه.

وتوجه النيابة تهم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع للمتهم، وذلك عقب فحص هيئة الرقابة الإدارية للأحراز والمستندات الخاصة بالقضية، وانتدب خبراء من مصلحة الصكوك لفحص وتقدير المشغولات الذهبية المضبوطة فى القضية.. وفيما يلى موجز أخبار الساعة السادسة مساءً لأهم الأنباء.

تباشر نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابات، التحقيق مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات فى مجلس الدولة، المتهم بتلقى رشوة عبارة عن ملايين من العملات المختلفة، بعدما تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبطه داخل مسكنه، وتوجه النيابة تهم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع للمتهم، وذلك عقب فحص هيئة الرقابة الإدارية للأحراز والمستندات الخاصة بالقضية، وانتدب خبراء من مصلحة الصكوك لفحص وتقدير المشغولات الذهبية المضبوطة فى القضية.

التقى صباح اليوم، الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، بحضور وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة نتائج اجتماعاته الأخيرة بشأن توافر الأدوية.

وضع مسؤولو شركة ميناء القاهرة الجوى، عددا من أشجار الكريسماس احتفالا بأعياد رأس السنة الميلادية.

وزينت أشجار الكريسماس إلى جانب بابا نويل، صالات الوصول والسفر بالمطار وذلك احتفالا برأس السنة .

تلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء تقريرًا من وزير الداخلية، لاستعراض جهود الوزارة فى ضبط الأسواق، ومتابعة الكميات المعروضة من السلع الأساسية ومدى جودتها، والعمل على السيطرة على ارتفاع الأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية.

صرح السـفير عمـرو حلمى، سفير مصر لدى إيطاليا، بأن السفارة نجحت فى العثور على طفلة مصرية من مواليد عام 2013 بإحدى دور الرعاية فى إيطاليا، بعد أن فقدتها أسرتها بسبب غرق إحدى مراكب الهجرة غير الشرعية خلال محاولة الأسرة الهجرة إلى إيطاليا وتفرق أفراد الأسرة خلال عملية إنقاذ ضحايا المركب.

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن الحكومة لم تتعمد أبدا أن تؤجل أو تؤخر انتخابات مجلس النواب الأخيرة التى أجريت فى نهاية 2015، وكذلك لا تتعمد تأجيل انتخابات المجالس المحلية المقبلة ولا تريد ذلك، مشددا على أن الحكومة حريصة على ألا توجد أى شبهة عدم دستورية فى قانون الإدارة المحلية، مقسما بالله أنه لا يوجد هدف ولا غرض ولا مصلحة معينة من مشروع قانون الإدارة المحلية.

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بإضطلاع قطاع حقوق الإنسان بتنفيذ خطة مرور تشمل كافة الجهات الشرطية للتأكد من كفالة إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

ومرت لجنتان من حقوق الانسان على أقسام ومراكز الشرطة والإدارات الشرطية التى تقدم خدمات جماهيرية بنطاق مديرية أمن الغربية.



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فادت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع، بإن الجهاز ينتظر تفاصيل التحقيقات مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، المتهم بقضية الرشوة الكبرى، كما أن الجهاز يسعى نحو الحصول على ملف القضية لمتابعة التحقيقات والتحرى عن حقيقة ثروة المتهم، باعتباره موظفا عاما، ويخضع لقانون الكسب غير المشروع.

قالت وكالة "أسوشيتدبرس"، إن هناك مؤشرات على أن مصر تخفف الضغوط عن قطاع غزة فى خطوة لإصلاح العلاقات المتوترة مع حركة حماس التى تحكم القطاع.

قال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن جلال السعيد وزير النقل، اعترف خلال الاجتماع المغلق المنعقد اليوم بمقر اللجنة بالبرلمان، بوجود مشكلات بهيئة السكة الحديد، وإن الديون المتراكمة عليها تقدر بنحو 39 مليار جنيه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الصيادين ببرج مغيزل فى كفر الشيخ، من إنقاذ 12 صياد من الغرق شطحت بهم المركب بالقرب من بوغاز رشيد، ومالت على أحد جوانبها على بعد 50 مترا من البر الغربى لبوغاز رشيد.

أعلنت وكالة التعاون الأمنى الدفاعى التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، التى تتعامل مع مبيعات السلاح الخارجية، أن مبيعات السلاح الأمريكى خلال العام 2016 وصلت إلى 33.6 مليار دولار، وهى أرقام لم تتضمن عقود بيع طائرات مقاتلة إلى كل من الكويت وقطر تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار، لكنها أدرجت فى تقارير مبيعات السلاح.

استيقظ الملايين صباح اليوم الثلاثاء، على خبر ضبط مدير عام المشتريات بمجلس الدولة متلبسًا برشوة وضبط أموال بمنزله تقدر بأكثر من 150 مليون جنيه، عبارة عن 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكى، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها.

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأنه أثناء سير قول أمنى بمحور مصطفى كامل بالتجمع الخامس، حدث عطل فنى بإحدى سيارات القول المشار إليه جراء ماس كهربائى مما أدى إلى نشوب حريق بها، امتد إلى الذخيرة الخاصة بمستقليها، التى تركت داخلها وهو ما ساهم فى انفجارها.

أكد عباس شومان، وكيل مشيخة الأزهر، أن الفتاوى بعدم تهنئة المسيحيين باطلة والأزهر يفندها على أرض الواقع بزيارة شيخ الأزهر للكنيسة.

فى أبشع جريمة هزت الشرقية، أمر المستشار هيثم الصغير رئيس محكمة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة اغتصاب بناته الثلاثة وإنجابه منهن أطفال.

أكد دانا روهراباشير عضو الكونجرس الأمريكى عن جنوب كاليفورنيا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صديق للولايات المتحدة الأمريكية.

أعلن رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندى، نتائج مسح النشء والشباب فى المناطق غير الرسمية بالقاهرة الكبرى 2016 أن مشاركة الشباب فى قوة العمل بين غير الملتحقين بالتعليم فى المناطق العشوائية بلغت 58.7 % عام 2016، وأن مشاركتهم فى المناطق الحضرية الرسمية 60.1 %، مضيفا أن معدل البطالة بين الشباب فى المناطق العشوائية بلغ 9.9 % فى 2016 وهو أقل من المعدل بالمناطق الرسمية عام 2014 والتى بلغت 12.2 % .

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن دمياط، أنه جارِ تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية متسلق سور كنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط الجديدة، وكتابة عبارة "هتموتوا يامسيحيين " على أرضية حرم الكنيسة بالزيت الاحمر، فجر اليوم الاثنين.

نقلت وسائل إعلام محلية أمريكية عن السلطات المحلية اختفاء طائرة استكشافية على متنها ثلاثة أشخاص فى متنزه جبال غريت سموكى الوطنية بالقرب من ولاية تينيسى الأمريكية.

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، أنه يتم حاليا تطبيق أول تجربة لزراعة القمح مرتين سنويا لأول مرة فى مصر خلال الموسم الحالى .

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا، الأربعاء، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والطقس شتوى مائل للبرودة على السواحل الشمالية بارد على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على السواحل الشمالية الغربية وعلى غرب البحر المتوسط والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، و داليا خورشيد وزيرة الاستثمار.

قضت محكمة الزقازيق الإبتدائية، برئاسة عبدالرءوف صبيح، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام منصور وعماد درويش وأمانة سر عماد عبد المطلب، بتغريم مستشفى خاص بمدينة الزقازيق "10 ملايين جنيه" تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بـ"يحيى محمد" والد الطفلين "يوسف ومايا" لإصاباتهما بعاهة مستديمة، "فقد الإبصار تماما".

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بسعى بعض الدول العربية لسحب رئاسة الهيئة العربية للطيران من مصر، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن حقيقة الأمر يتمثل فى أن هناك طلب جماعى من أغلب أعضاء المجلس التنفيذى للهيئة لتغيير مدير الهيئة، واستبداله بمصرى آخر، مما يعد دليلاً على أن طلب التغيير ليس للجنسية، ولكن لذات الشخص الأمر الذى يؤكد عدم وجود أى أبعاد سياسية فى هذا الأمر.

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من نسخ لمسودة قانون تنظيم الجامعات بعد الانتهاء من صياغة مواد القانون، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التى نفت صحة تلك الأنباء تماما، وأكدت أن تلك النسخ المتداولة عن قانون تنظيم الجامعات، هى نسخ غير حقيقة، ولا تعلم الوزارة مصدرها حيث إنها غير صحيحة على الإطلاق وتهدف لإشاعة البلبلة بين أساتذة الجامعات المصرية.