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نيابة أول المحلة تجرى تحقيقات موسعة مع مستريح المحلة وتقرر حجزه

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نيابة أول المحلة تجرى تحقيقات موسعة مع مستريح المحلة وتقرر حجزه نيابة أول المحلة تجرى تحقيقات موسعة مع مستريح المحلة وتقرر حجزه

>الغربية – مصطفى عادل

قرر عمرو جميل أبو الفتوح رئيس نيابة أول المحلة حجز مستريح المحلة الذى قام بالنصب على عدد كبير من أصحاب مصانع النسيج بالمحلة والاستيلاء منهم على أكثر من 20 مليون جنيه بحجة شراء غزول منخفضة الأسعار مستغلا ارتفاع الغزول التى زادت خلال الفترة الاخيرة 5 آلاف جنيه على الطن حيث قام بالحصول على مبالغ مالية من أصحاب المصانع ونصب عليهم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وتبين أن المتهم مطلوب فى 70 قضية شيكات لعدد من أصحاب المصانع لوجود علاقات تجارية معهم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت عدة بلاغات أن شخص يدعى محمد.م.ا مقيم بالمحلة قام بالنصب على عدد كبير من اصحاب مصانع النسيج وحصوله على اكثر من 20 مليون جنيه وانه اخذ من صاحب مصنع يدعى طارق. ا مبلغ 2 مليون ونصف ومن صاحب مصنع يدعى محمد.ال وحصل منه على مبلغ 9 مليون جنيه ومن محمد.ط صاحب مصنع نسيج على اكثر من نصف مليون جنيه وفر هاربا.

وعلى الفور قرر اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية تشكيل فريق لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط المستريح الجديد قادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية ضم العميد مسعد ابو سكين رئيس مباحث المديرية والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث بالمحلة وسمنود والرائد حسن ابو المجد رئيس مباحث قسم اول المحلة وتم القبض على المتهم وتحرر المحضر 18002 جنح اول المحلة وبعرضه على النيابة قررت حجزه لحين ورود تحريات المباحث.


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مصر 365

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