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ضبط 1221 زجاجة بيرة بمحل يعمل بدون ترخيص بقرية شها بمركز المنصورة

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ضبط 1221 زجاجة بيرة بمحل يعمل بدون ترخيص بقرية شها بمركز المنصورة ضبط 1221 زجاجة بيرة بمحل يعمل بدون ترخيص بقرية شها بمركز المنصورة

>الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة من ضبط كمية كبير من زجاجات البيرة داخل محل بدون ترخيص بقرية شها.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير امن الدقهلية ، اخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية بورود معلومات الى العقيد سيد خشبة مفتش مباحث المركز بقيام عاطل بالاتجار بالمواد الكحولية بدون ترخيص ، وعلى الفور أمر الرائد رامي الطنطاوي رئيس مباحث المركز بتشكيل فريق بحث ، وتم ضبط احمد ع ع ص 25 سنة عاطل وبحوزته 1221علبة بيرة كان يعدها للبيع فى احتفالات راس السنة ، وتبين أن المحل غير مرخص ، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

 


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