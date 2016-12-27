ضبط 1221 زجاجة بيرة بمحل يعمل بدون ترخيص بقرية شها بمركز المنصورة

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة من ضبط كمية كبير من زجاجات البيرة داخل محل بدون ترخيص بقرية شها.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير امن الدقهلية ، اخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية بورود معلومات الى العقيد سيد خشبة مفتش مباحث المركز بقيام عاطل بالاتجار بالمواد الكحولية بدون ترخيص ، وعلى الفور أمر الرائد رامي الطنطاوي رئيس مباحث المركز بتشكيل فريق بحث ، وتم ضبط احمد ع ع ص 25 سنة عاطل وبحوزته 1221علبة بيرة كان يعدها للبيع فى احتفالات راس السنة ، وتبين أن المحل غير مرخص ، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات