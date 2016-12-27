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مصادر: مدير مشتريات مجلس الدولة المتهم بالرشوة مسئول عن تجهيز جميع المقرات

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مصادر: مدير مشتريات مجلس الدولة المتهم بالرشوة مسئول عن تجهيز جميع المقرات مصادر: مدير مشتريات مجلس الدولة المتهم بالرشوة مسئول عن تجهيز جميع المقرات

>كتب أحمد عبد الهادى

أفادت مصادر مطلعة، بأن جمال اللبان مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، المتهم بتلقى رشوة بالملايين من العملات المختلفة، مسئول عن جميع التوريدات والمشتريات والتعاقدات بالمجلس، كما أنه مسئولا عن تجهيز جميع مقرات مجلس الدولة بدأ من السجاد والأجهزة الكهربائية والتكييف وفرش المكاتب وحتى طباعة الأحكام.

وتابعت المصادر، أن كل مستشار بالأقاليم يتقدم بطلب بالتزامات يطلبها المقر، وإنه على "جمال اللبان" المتهم بالرشوة توفيرها، ما خلق له مساحة كبيرة من التحرك والفساد، لافتا إلى أنه ربما يكون هناك شركاء له ستكشف التحقيقات عن شخصياتهم فيما بعد.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من ضبط ما يقرب من 150 مليون جنيه قيمة رشاوى من أصحاب شركات مختلفة داخل منزل المتهم بالقاهرة.

 

 


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