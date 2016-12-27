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بالصور..وصول فريق تفتيش روسي يصل لتفقد مبني 2 بمطار القاهرة الدولى

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الوفد الروسى

الوفد الروسى

استقبل مطار القاهرة الدولي وفد التفتيش الروسي من خبراء أمن الطيران، والذين وصلوا البلاد في زيارة تستغرف عدة أيام، للاطلاع على كافة التجهيزات التى تمت بالمبنى رقم “٢” الجديد بمطار القاهرة الدولى منذ زيارتهم الأخيرة لمصر، وذلك في إطار خطة روسيا لإعادة استئناف الرحلات الي المطارات المصرية والبداية بمطار القاهرة.

وقالت مصادر بالطيران المدني كانت في استقبال الوفد، إنه تم إنهاء إجراءات وصوله علي الطائرة المصرية القادمة من أثينا باليونان، وذلك لعدم وجود خطوط طيران مباشرة ببن وروسيا، وأضافت المصادر، أن الوفد يضم ٥ خبراء، هم، سريكوف إفجني، وسوتنيكوف أولج، وكونيوكوف فكتور، وزورين الكسندر، وبوجاكوف أندريه، ويبدأ أول جولاته صباح الأربعاء بمبني “٢” الجديد بالمطار.

وأشارت المصادر، إلي أنه تم تجهيز المطارات بأحدث أجهزة التفتيش و”الإكس راى “، وزيادة السعة التخزينية لكاميرات المراقبة على الأسوار وداخل الصالات إلى ٣٠ يومًا، خاصة أن تخزين بعض أجهزة المراقبة والكاميرات كان لمدة 7 أيام فقط ، كما تم تركيب أجهزة البصمة “البيومترية” بمطارى شرم الشيخ والغردقة، وسيتم تركيبة بمبنى رقم “٢” خلال يناير القادم، وجارى حاليًا تجهيز جهاز البصمة “البيومترية” على أبواب العاملين فى المطارات ، سواء ببصمة اليد أو التصريح الممغنط ، بحيث يتم تحديد دخول كل فئة لاماكن عملهم فقط، سواء فى الدائرة الجمركية أو الصالات أو مهبط الطائرات، بحيث لا يتجاوز أحد بالدخول إلى أماكن بعيدة عن طبيعة عمله .

وأضافت المصادر، أنه من المنتظر أن تقتصر زيارة فريق التفتيش الروسي على مبنى رقم “٢” الجديد، بحيث تكون الخطوة الأولى لعودة رحلات مصر للطيران لموسكو و”الايرفلوت” إلى القاهرة، يتبعها الرحلات السياحية الروسية للغردقة وشرم الشيخ.

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