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صحيفة الدستور تُعلن تقرير خطير عن اعلان 100 شركة مصرية كبيرة لافلاسها خلال الشهور الأخيرة

  • مصر
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في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها ، والتي تزايدت بشكل كبير بسبب قرار تعويم الجنيه المصري وارتفاع في البنوك المصرية، مما أدي إلى ارتفاع الأسعار سواء للسلع أو المواد الخام مما أدى إلى أزمة شديدة في عدد كبير من المصانع والشركات، التي عانت كثيراً وما زالت تعاني في توفير المواد الخام وكذلك في الاستيراد لعدم توافر العملة الصعبة.

أدى كل ذلك إلى اعلان أكثر من شركة افلاسها وهذا ما أعلنته صحيفة الدستور حيث حددت 100 شركة أعلنت افلاسها ، مؤكدة أن منهم شركات ذات اسم كبير حيث أن مديوناتها تجاوزت رأس المال الأساسي للشركة، هذا وأبرزت الصحيفة تصريحات خاصة لجمعية المستثمرين بشأن افلاس الشركات حيث وصفت ذلك بالكارثة على البلاد.

جدير بالذكر أن هناك عدد كبير من الشركات الغير مصرية أيضاً قد أغلقت أبوابها في مصر، بسبب صعوبات الحصول على العملة الصعبة لتوفير احتياجاتها من السلع والمواد الخام.

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