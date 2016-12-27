بالفيديو| عبارات تهديدية لـ«كنيسة» بقتل المسحيين تثير الفتنة الطائفية

شيماء مصطفى

قامت كنيسة السيدة العذراء مريم، والبابا كريلس عمود الدين بدمياط الجديدة، بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، فيديو بعنوان «أول تهديد للكنيسة»، فقد بين هذا الفيديو أول تهديد من نوعه قد تلقته الكنيسة بقتل الأقباط

حيث تفاجئ صباح اليوم الثلاثاء، القمص ألكسندروس جورج راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بدمياط، ومعه البابا كيرلس عمود الدين للكنيسة، بوجود عبارات تهديدية مكتوبة على أرضية الكنيسة من الداخل باللون الأحمر، «ها تموتوا يا مسحيين» وعلى الفور قامت الكنيسة بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة، حيث توجهت بمعاينة الكنيسة وبدأت التحقيقات في الواقعة.

وجدير بالذكر أنه قد تعرضت منذ عدة أسابيع، «الكنيسة الكادرائية المرقصية» للتفجير على يد أحد الإرهابيين، وقد أسفر هذا التفجير على العديد من الضحايا والمصابين.

شبكةعيونالإخبارية

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