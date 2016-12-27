أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إنشاء أول مركز متخصص لعلاج التسمم والإدمان بجامعة بني سويف‎

Google+ Print
إنشاء أول مركز متخصص لعلاج التسمم والإدمان بجامعة بني سويف‎ إنشاء أول مركز متخصص لعلاج التسمم والإدمان بجامعة بني سويف‎

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة مجلس الجامعة فى جلستة رقم 141، المنعقدة برئاستة بتاريخ 25ديسمبر2016 إنشاء مركز لعلاج التسمم والإدمان.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المركز يهدف الى التأهيل النفسي السلوكي لمريض الادمان، وذلك من خلال الاعتماد علي العلاج الجسدي والنفسي للمريض، مشيرًا إلى أن المركز سوف يقوم بعمل فحص وتقييم كامل عالي المستوى للأحتياجات الطبية والنفسية للمريض، ثم يقوم بتقيم حالة المريض الجسدية ومدي شدة الإدمان باستخدام طرق عالمية واضحة ومحددة للتقييم، ثم عمل فحوصات طبيه كامله لمعرفة أثار أضرار المخدرات علي الجسم والحاله الجسديه بشكل كامل.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المركز أخذ في الاعتبار مواجهة كافة حالات التسمم بجميع أنواعه، ومتابعتها بسرعة تامة من خلال عدد من المعامل المزودة بالأجهزة الحديثة ذات التقنية العالية، بالإضافة إلي الخدمات التي سيقدمها المركز للقطاع الصحي‏‏ علاجًا وتدريبًا واكتشافًا مبكرًا لحالات التسمم‏.

وأشار الدكتورمنصور حسن عميد كلية الطب، أن المركز سوف يضم وحدة رعاية مركزة خاصة لعلاج التسمم علاوة على الاستقبال السريع للطوارئ على مدار 24 ساعة لعلاج كافة حالات التسمم، شاملة الإسعافات الأولية وتحليل كافة أنواع التسمم بالجسم وتشخيصها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا