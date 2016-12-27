إنشاء أول مركز متخصص لعلاج التسمم والإدمان بجامعة بني سويف‎

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة مجلس الجامعة فى جلستة رقم 141، المنعقدة برئاستة بتاريخ 25ديسمبر2016 إنشاء مركز لعلاج التسمم والإدمان.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المركز يهدف الى التأهيل النفسي السلوكي لمريض الادمان، وذلك من خلال الاعتماد علي العلاج الجسدي والنفسي للمريض، مشيرًا إلى أن المركز سوف يقوم بعمل فحص وتقييم كامل عالي المستوى للأحتياجات الطبية والنفسية للمريض، ثم يقوم بتقيم حالة المريض الجسدية ومدي شدة الإدمان باستخدام طرق عالمية واضحة ومحددة للتقييم، ثم عمل فحوصات طبيه كامله لمعرفة أثار أضرار المخدرات علي الجسم والحاله الجسديه بشكل كامل.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المركز أخذ في الاعتبار مواجهة كافة حالات التسمم بجميع أنواعه، ومتابعتها بسرعة تامة من خلال عدد من المعامل المزودة بالأجهزة الحديثة ذات التقنية العالية، بالإضافة إلي الخدمات التي سيقدمها المركز للقطاع الصحي‏‏ علاجًا وتدريبًا واكتشافًا مبكرًا لحالات التسمم‏.

وأشار الدكتورمنصور حسن عميد كلية الطب، أن المركز سوف يضم وحدة رعاية مركزة خاصة لعلاج التسمم علاوة على الاستقبال السريع للطوارئ على مدار 24 ساعة لعلاج كافة حالات التسمم، شاملة الإسعافات الأولية وتحليل كافة أنواع التسمم بالجسم وتشخيصها.