رئيس الأركان يلتقى رئيس مجلس النواب الليبى للحديث حول بنود اتفاق القاهرة

كتب زكى القاضى

التقى صباح اليوم، الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، بحضور وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا.

تطرق اللقاء إلى الأوضاع الراهنة وتطورات الشأن الليبى والجهود المبذولة من الجانبين للتوصل إلى تسوية توافقية تستند على الاتفاق السياسى كإطار عام للحل السياسى بليبيا، وتنطلق من المخرجات التوافيقية التى أسفر عنها اجتماعات القاهرة مع الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام الليبى خلال شهر ديسمبر.

وثمن رئيس مجلس النواب الليبى الدور المصرى المحايد والنزيه والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا انطلاقًا من العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وانطلاقًا من الدافع الوطنى.

وحرص رئيس مجلس النواب الليبى على الإسراع بالخروج من حالة الانسداد السياسى الحالية بليبيا وتماشياً مع طموحات وتطلعات الشعب الليبى العظيم بكافة أطيافه، مؤكدًا على الأتى:

1- اعتزامه الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب الليبى يتم خلالها مناقشة الشواغل والنقاط محل الخلاف بالاتفاق السياسى المشار إليها ببيان القاهرة الصادر يوم 13 ديسمبر 2016 والعمل على تسويتها فى إطار المصلحة الوطنية العليا دون إقصاء أو تهميش وبما يضمن الحفاظ على وحدة التراب الليبى وحرمة الدم.

2- تعزيز وإعلاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة وصولاً إلى حل توافقى ليبى / ليبى بعيداً عن التدخلات الخارجية بما يضمن الحفاظ على المؤسسات الليبية الشرعية وفى مقدمتها (مجلس النواب والجيش الليبى).

3- دعم التحركات المصرية الرامية لتقريب وجهات النظر بين الليبيين بما يساهم فى إعادة بناء هيكل الدولة الليبية، مع دعوة المجتمع الدولى لاحترام رغبات الشعب الليبى.