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العثور على جثة رجل مقتول "طعناً" في محله بالشارقة

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العثور على جثة رجل مقتول "طعناً" في محله بالشارقة العثور على جثة رجل مقتول "طعناً" في محله بالشارقة

عثرت شرطة الشارقة على جثة رجل في الخمسين من العمر هندي الجنسية وعليها اثار طعنات بسكين داخل محل سوبر ماركت في منطقة ميسلون صباح اليوم وأحيلت الجثة للمختبر الجنائي ومازالت التحريات مستمرة لمعرفة الجاني ودوافعه.

وكان بلاغ قد ورد الى الشرطة عن طريق عامل في المحل المجاور، حيث انتقل على الفور فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية ورجال التحقيق الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة إلى الموقع المذكور وتم العثور على جثة القتيل ملقاة على الأرض وبها عدة طعنات متفرقة.

وبمعاينة الضحية من قبل رجال الإسعاف الذين وصلوا إلى الموقع فقد تبين أنه فارق الحياة متأثرا بإصاباته حيث امر وكيل النيابة بنقل الجثة الى المختبر الجنائي بهدف عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة.

شقيق الضحية قال انهم يعيشون في الدولة منذ ثلاثين عاما ويديرون محلهم الخاص في منطقةً ميسلون ومناطق اخرى.

ولا توجد لديهم اي خلافات بالعكس تربطهم علاقة طيبة مع الجميع، مشيراً إلى أن شقيقه توجه الساعة السابعة صباحا لفتح السوبر ماركت حيث يعمل في الفترة الصباحية حتى الساعة الثانية ظهرا، مرجحا ان تكون السرقة هي سبب جريمة القتل التي راح ضحيتها شقيقه، لافتا إلى أنه لا توجد لديهم في المحل كاميرات مراقبة لكن الشرطة اتخذت اجراءاتها سريعا وجمعت الأدلة للتوصل الى الفاعل.
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> وعبر شقيق الضحية عن حزنه الشديد لخسارة أخيه، مشيرا الى انه لم يبلغ ابناء أخيه في الهند وهم ثلاثة أبناء.

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