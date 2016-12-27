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سرقة سيارة مؤسس مجلس شورى الشباب بأسيوط والأمن يعيدها خلال ساعتين

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سرقة سيارة مؤسس مجلس شورى الشباب بأسيوط والأمن يعيدها خلال ساعتين سرقة سيارة مؤسس مجلس شورى الشباب بأسيوط والأمن يعيدها خلال ساعتين

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطلين لسرقتهما سيارة رئيس مجلس شورى الشباب بدائرة ثان أسيوط.

 

تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد بسرقة سيارة المدعو ضياء العجيمى مؤسس مجلس شورى الشباب، ومسئول قطاع الصعيد بحركة تمرد.

 

وعليه تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد سليم رئيس المباحث، وعضوية النقيبين أحمد أبوحطب وحسام عبد العظيم، وتم القبض على عاطلين خلال ساعتين تبين سرقتهما للسيارة .

 

وبمواجهتهما بالاتهامات الموجهة لهما اعترفا بسرقة السيارة، وتم تحرير المحضر رقم 6923 إدارى ثان أسيوط، وجارٍ العرض على النيابة العامة .

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