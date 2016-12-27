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تأييد الحكم بحبس "مستريح ميناء دمياط" 3 سنوات مع الشغل والنفاذ

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تأييد الحكم بحبس "مستريح ميناء دمياط" 3 سنوات مع الشغل والنفاذ تأييد الحكم بحبس "مستريح ميناء دمياط" 3 سنوات مع الشغل والنفاذ

>دمياط - عبده عبد البارى

قضت محكمة إستئناف كفر سعد بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، بتأييد الحكم الصادر بحق مستريح ميناء دمياط، بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ .

 

أصدر الحكم المستشار على عبد الحميد رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة كفر سعد، حيث تم قبول الدعوى المقدمة من محامى مستريح ميناء دمياط، والخاصة بالاستئناف على الحكم، الذى أصدره المستشار محمود عبد اللطيف رئيس الدائرة الثانية بمحكمة  جنح فارسكور، ضد "عيد محمد عيد يوسف "رئيس فرع الجرارات شركة حاويات دمياط  "محبوس" ، ونجله "محمد عيد محمد يوسف " هارب بدولة الامارات، و شقيقه"صالح محمد عيد يوسف "صاحب شركة الشيماء للاستيراد والتصدير" هارب"، بالحبس المشدد 3 سنوات، و ذلك في القضية رقم 6031 لسنة 2016 جنح فارسكور، والمقيدة برقم 126 لسنة 2016، و المعروفة إعلامياً بقضية مستريح ميناء دمياط، لقيامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين لتشغيلها مقابل أرباح شهرية.

 

وكان المتهمون الثلاثة قد تلقوا مبالغ مالية من 26 شاكياً من أبناء قرية أبو جريدة الواقعة فى نطاق مركز فارسكور وآخرين من القرى المجاورة، بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير من خلال إحدى الشركات الوهمية مقابل تحقيق أرباح مالية، إلا أنه استولى على تلك المبالغ، والتى قدرت فى مجملها ما يقرب من 20 مليون جنيه مصرى، وامتنع عن ردها لأصحابها حين المطالبة بها.

 

 

 

 

 

 

 


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