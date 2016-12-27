أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحكم على عاطلين بالمشدد 5 سنوات لإحداثهما عاهة مستديمة بآخرين بقنا

Google+ Print
الحكم على عاطلين بالمشدد 5 سنوات لإحداثهما عاهة مستديمة بآخرين بقنا الحكم على عاطلين بالمشدد 5 سنوات لإحداثهما عاهة مستديمة بآخرين بقنا

>قنا - هند المغربي

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين أيمن محمد وعماد وردخان وسكرتارية محروس قراع ومحمد حسنى، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة إحداث عاهة لاثنين آخرين خلال مشاجرة بمركز قنا فى القضية التى حملت رقم 9730 لسنة 2012 جنايات مركز قنا.

 

تعود الواقعة إلى عام 2012 حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من كلا من أحمد.ف.ع، وابن عمه ناصر.م.ع يتهمان كلاً من صبرى.م.م.ج، وعبد الناصر.م.م، بإحداث عاهة لهما خلال مشاجرة بينهما على خلافات قديمة وتم ضبط المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة التى أحالت القضية التى حملت رقم كلى 786 لسنة 2016 قضت بالمشدد 5 سنوات للمتهمين.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365