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حجز عاطل ضبط بحوزته 600 كيلو لحوم حمير داخل سيارة فى العمرانية 24 ساعة

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حجز عاطل ضبط بحوزته 600 كيلو لحوم حمير داخل سيارة فى العمرانية 24 ساعة حجز عاطل ضبط بحوزته 600 كيلو لحوم حمير داخل سيارة فى العمرانية 24 ساعة

>كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، بحجز عاطل 24 ساعة على ذمة التحريات، فى اتهامه بترويج منتج غير صال للاستهلاك الآدمى، وذلك بعدما ضبط بحوزته 600 كيلو لحوم حمير، كما أمرت بالتحفظ على السيارة التى ضبط بداخلها اللحوم الفاسدة.

وكانت النيابة قد تسلمت تقرير مفتشى الطب البيطرى بشأن اللحوم المضبوطة، والذى كشف عن عدم صلاحيتها للاستهلاك، وعليه صدر قرار بإعدامها.

وكانت مباحث تموين الجيزة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، قد شكلا حملة مكبرة ضمت رجال مباحث وقسم شرطة العمرانية وأطباء من المديرية، وتم تشكيل كمين أمنى وضبط السيارة ومصاردة المضبوطات، وقامت القوة بإلقاء القبض على السائق، وتحرير محضر وعرضه على النيابة.

 


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