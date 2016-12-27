مصدر أمنى بدمياط:جارى تحديد هوية المتهمين بكتابة عبارة "حتموتوا يا مسيحيين"

دمياط - عبده عبد البارى

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن دمياط، أنه تم الانتهاء من تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية متسلق سور كنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط الجديدة، وكتابة عبارة "هتموتوا يا مسيحيين " على أرضية حرم الكنيسة بالزيت الأحمر، فجر اليوم الاثنين.

وأشار المصدر، إلى أن جهات التحقيق تفحص الكاميرات، وخاصة بعد أن كشفت إحداها المثبتة خلف الكنيسة، وجود شخص آخر ساعد من قفز داخل الكنيسة، وأكد المصدر أنه جارى تحديد المتهمين تمهيدًا لإصدار تعلميات للجهات المختصة بسرعة القبض على المتهم خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان اللواء نادر جنيدى مدير أمن دمياط، وقيادات المديرية انتقلوا إلى كنيسة العذراء مريم بشارع 100 بمدينة دمياط الجديدة، بعد العثور على عبارات "تهديد" مكتوبة بأرضية حرم الكنيسة، وبدأت قوات البحث الجنائى تمشيط المنطقة بحثا عن مرتكب الواقعة.

وقال الأب إسكندروس أحد كهنة الكنيسة، أن كاميرات مراقبة الكنيسة، أظهرت قيام مجهول ملثم بالقفز من أعلى السور ودخل إلى حرم الكنيسة فى الساعة الثالثة فجرا، وكتب عبارات تهديد، وعاد من حيث جاء.

ونشرت كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة دمياط الجديدة، فيديو يوضح تعرضها لتهديد على الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.