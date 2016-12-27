مباراة القمة.. نزلة برد وراء غياب "إسلام جمال" عن الزمالك

كتب عمرو جاب الله

غاب إسلام جمال مدافع الزمالك، عن مران الفريق اليوم الثلاثاء، بسبب تعرضه لنزلة برد حادة، ليحصل على إذن من الجهاز الفنى بالابتعاد عن التدريبات التى أقيمت على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار الاستعدادات لخوض القمة 113 أمام الأهلى، بعد غد الخميس، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

كان إسلام جمال قد شارك مع الزمالك فى آخر المباريات أمام الشرقية كبديل، فى المباراة التى أقيمت ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى والتى انتهت لصالح الزمالك بثنائية نظيفة إلا أنه خرج من حسابات الانضمام للقمة خاصة بعد تعرضه لنزلة برد أبعدته عن مران اليوم.

وكان جهاز الزمالك قد اختار 20 لاعباً لقائمة معسكر القمة وهم:"أحمد الشناوى وعمر صلاح فى حراسة المرمى، على جبر وشوقى السعيد وحسنى فتحى ومحمود حمدى الونش وأحمد دويدار ومحمد ناصف فى خط الدفاع، طارق حامد وإبراهيم صلاح ومعروف يوسف ومحمود دونجا وصلاح ريكو واحمد رفعت ومحمد ابراهيم وأيمن حفنى ومحمود عبد الرازق شيكابالا فى خط الوسط، باسم مرسى وستانلى وأحمد جعفر فى خط الهجوم".