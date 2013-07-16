أخبار عاجلة

قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

محاصرة لمؤيدي مرسي داخل مسجد الفتح برمسيس

Google+ Print
محاصرة لمؤيدي مرسي داخل مسجد الفتح برمسيس محاصرة لمؤيدي مرسي داخل مسجد الفتح برمسيس

حاصر الباعة الجائلين مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي داخل مسجد الفتح بعد إشتباكهم اليوم مع قوات الشرطة بعد أن قطعوا ميدان رمسيس وكوبري أكتوبر للمطالبة بعودة محمد مرسي لمنصبه .

وقال وسام عبد الوارث الناشط السلفي وأحد مؤيدي الرئيس المعزول خلال تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “ استغاثة إمام مسجد الفتح طالبا فك الحصار يجب أن توضع خبرا عاجلا باستمرار على القنوات ” .

 وقال أحد المحاصريين للمؤيدين ” بعد أن أطلقوا علينا الخرطوش والالعاب النارية دخلوا المسجد للإحتماء داخله من قوات الامن التي تطاردهم ، لكننا رفضنا دخول المسجد لحرمته الدينية “.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا