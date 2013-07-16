محاصرة لمؤيدي مرسي داخل مسجد الفتح برمسيس

حاصر الباعة الجائلين مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي داخل مسجد الفتح بعد إشتباكهم اليوم مع قوات الشرطة بعد أن قطعوا ميدان رمسيس وكوبري أكتوبر للمطالبة بعودة محمد مرسي لمنصبه .

وقال وسام عبد الوارث الناشط السلفي وأحد مؤيدي الرئيس المعزول خلال تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “ استغاثة إمام مسجد الفتح طالبا فك الحصار يجب أن توضع خبرا عاجلا باستمرار على القنوات ” .

وقال أحد المحاصريين للمؤيدين ” بعد أن أطلقوا علينا الخرطوش والالعاب النارية دخلوا المسجد للإحتماء داخله من قوات الامن التي تطاردهم ، لكننا رفضنا دخول المسجد لحرمته الدينية “.