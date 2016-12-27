بالصور.. راعى كنيسة الروم الارثوذكس: طلبت تعلية سور"العذراء" بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

كشف الأب بندليمون راعى كنيسة الروم الارثوذكس بدمياطن أنه طلب تعلية السور الخلفي لكنيسة العذراء بدمياط الجديدة للكنيسة فى وقت سابق، كما طالب بإنارة الشارع الموجود به الكنيسة بـ 6 كشافات.

وقفز مجهول فجر اليوم سور كنيسة العذارء بدمياط، وكتب عبارات تهديد بأرضية حرمها "هتموتوا يا مسيحين".

وزار الأب بندليمون راعى كنيسة الروم الارثوذكس بدمياط كنيسة العذراء وكيرلس عامود الدين للاقباط الارثوذكس بدمياط الجديدة للاطمئنان على الأب الكسندروس خلة راعي الكنيسة.

وفى سياق متصل أكد مصدر أمنى بمديرية امن دمياط أنه جارِ تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية متسلق سور كنيسة العذراء مريم .

وأشار المصدر لـ"اليوم السابع"، إلى أن جهات التحقيق تجرى تفريغ كاميرات المراقبة، تمهيدًا لإصدار تعلميات للجهات المختصة بسرعة القبض على المتهم .

وكان اللواء نادر جنيدى مدير امن دمياط وقيادات المديرية انتقلوا صباح اليوم الى كنيسة العذراء مريم بشارع 100 بمدينة دمياط الجديدة عقب الاتصالات التى اجرتها الكنيسة بمديرية امن دمياط عقب تلقيها تهديدا بكتابة عبارات تهديد بأرضية حرم الكنيسة وبدأت قوات البحث الجنائى تمشيط المنطقة بحثا عن مرتكب الواقعة.