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حالة كاري فيشر الصحية مستقرة

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الثلاثاء 27-12-2016 15:27

استقرت الحالة الصحية للممثلة الأمريكية كاري فيشر Carrie Fisher بعدما تعرضت لأزمة قلبية على متن رحلة طيران كانت متجهة من لندن إلى لوس أنجلوس.

وقد أكد الممثل تود فيشر Todd Fisher، شقيق الممثلة البالغة من العمر 60 عاماً، أن شقيقته المتواجدة في وحدة العناية المركزية في مستشفى بلوس أنجلوس في حالة مستقرة، علماً أن ذلك لا يعني أنها تتحسن.

وفي السياق عينه، قالت دبي رينولدز Debbie Reynolds، والدة النجمة، إن ابنتها الآن في حالة مستقرة وليس هناك خطر.

وكانت فيشر قد تعرضت لأزمة قلبية في 23 ديسمبر الحالي، وقبل 15 دقيقة من الهبوط، وتلقت إنعاشاً للقلب على متن الطائرة ونقلت إلى مستشفى في لوس أنجلوس فور هبوط الطائرة.

وأكد عاملون بشركة الطيران في الرحلة 935 القادمة من لندن إلى لوس أنجلوس أن الممثلة كانت فاقدة للوعي حين هبطت الطائرة.

 

 

 

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