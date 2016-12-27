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هل أمرت كيم كارداشيان كانيي ويست بالابتعاد عنها ليلة الميلاد؟

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الثلاثاء 27-12-2016 15:33

تغيّب النجم الأمريكي الشهير كانيي ويست Kanye West عن الاحتفال الكبير ليلة الميلاد الذي أقامته عائلة زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان Kim Kardashian.

وقد رجحت وسائل إعلام أمريكية أن تكون كيم هي من أمرت زوجها بالابتعاد عنها ليلة الميلاد، كونهما دخلا مرحلة الطلاق والانفصال حسب ما تردد مؤخراً.
إلا أن مصدراً مقرباً من كيم أكد لإحدى المجلات الشهيرة أن كانيي تغيّب عن الحفل بعد أن طلب منه الأطباء الابتعاد عن الأجواء الصاخبة حتى تستقر حالته.
كما ونفى المصدر عن لسان النجمة كل ما قيل عن سعيها للانفصال عن زوجها قبل أو بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.
يشار إلى أن كانيي أمضى ليلة الميلاد مع صديق مقرب منه في إحدى دور السينما حيث شاهدا فيلماً سوياً.
يذكر أن الثنائي عانيا من سنة رهيبة مليئة بالأحداث الأليمة، إذ كان وقع عملية السرقة التي تعرضت لها كيم قوياً جداً عليها، وبالكاد تعافت منها حتى تعرض كانيي للصدمة العصبية وما تبعها من علاج.

 

ما حقيقة طلاق كيم كرداشيان وكايني ويست؟

 

 

 

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