وفاة النجم الكوميدي ريكي هاريس عن 54 عاماً

توفي الممثل الأمريكي الكوميدي الشهير ريكي هاريس Ricky Harris عن عمر ناهز الـ 54 عاماً ، وذلك بعد مرور عامين على إصابته بنوبة قلبية .

وقد أكدت خبر وفاة الراحل لمجلة "لوس أنجلوس تايمز"، المتحدثة الرسمية باسمه سيندي أمبرز Cindy Ambers.

واستمرت مسيرة ريكي المهنية لأكثر من 25 عاماً، ومن بين الأعمال التي أطل فيها Heatو Poetic Justice وBones

وبعد أن تعافى من النوبة القلبية التي تعرض لها قبل عامين، أطل في فيلمي Royal Family Christmas وA Royal Family Holiday ومسلسل The People v. O.J. Simpson American Crime Story.

وبعد انتشار خبر الوفاة، قدّم العديد من النجوم التعازي بالراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص، زميله النجم العالمي سنوب دوغ Snoop Dogg، الذي هو أيضاً صديق الطفولة.

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