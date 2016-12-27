تأكيداً لتوقعات "سيدتي نت": شطب دعوى خلع روبي لزوجها بقرار محكمة الأسرة

قررت محكمة الأسرة المصرية شطب الدعوى المرفوعة من الفنانة روبي لطلب الخلع من زوجها المخرج سامح عبد العزيز "بعد تكرار غياب الطرفين عن جلسات الدعوى"، وهو ما توقعه "سيدتي نت" منذ إعلان روبي الصلح مع زوجها ببرنامج "صاحبة السعادة" حيث تمّ تداول الدعوى في المحكمة ثلاث مرات، وانتهى الأمر بقرار الشطب.

القرار الصادر عن محكمة أسرة مدينة أكد شطب دعوى الخلع المقامة من "رانيا حسين محمد" الشهيرة بـ"روبي"، والتي تحمل رقم 3136 لسنة 2015 ضد زوجها المخرج سامح عبدالعزيز، بعد تغيّب الطرفين ووكيلهما عن حضور الجلسة للمرة الثالثة على التوالي، علماً بأنّ قرار الشطب لا يؤثر في حق روبي في طلب الخلع مجدداً في أي وقت كما لا يمكن العودة عليها بأيّ إجراء قانوني.

روبي تركت دعوى الخلع تسقط، ورفضت التوقيع على أوراق الطلاق من زوجها سامح عبد العزيز، وفي نفس اليوم وقّعت معه ورقة أخرى عبارة عن عقد بطولة مسلسل جديد سيعرض داخل منافسات دراما رمضان 2017.