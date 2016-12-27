جو رعد يرتدي جاكيت ملحم بركات ليلة رأس السنة

علمت "سيدتي نت" أنّ الفنان جو رعد الذي سيحيي حفلاً ليلة رأس السنة في لبنان، سيرتدي في الحفل جاكيتاً مستوحى من جاكيت الفنان الراحل ملحم بركات الذي ارتداه في حفله الأخير في جرش.

والجاكيت الأبيض هو الذي أدّى إلى صراع ملحم جونيور ابن الموسيقار من مي حريري مع أولاده من زوجته رندى، التي قالت إنّها طلبتها من جونيور ليدفن فيها الموسيقار تنفيذاً لوصيته، إلا أنّ ابنه تمنّع عن إعطائها إياها.

وقد استوحى جو إطلالته من إطلالة الموسيقار في جرش، فطلب من المصممة شارلوت ريشا أنّ تنفّذ له جاكيتاً مشابهة، لأنّه يتفاءل بالموسيقار ولأنّ إطلالته في جرش كانت ملهمة له في الحفل الذي سيقدّم فيه أغنية للموسيقار الراحل.