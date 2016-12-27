أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

خاص "سيدتي نت": حفل أنغام في دار الأوبرا في موعده وهذه حقيقة اختفاء التذاكر

Google+ Print
خاص "سيدتي نت": حفل أنغام في دار الأوبرا في موعده وهذه حقيقة اختفاء التذاكر خاص "سيدتي نت": حفل أنغام في دار الأوبرا في موعده وهذه حقيقة اختفاء التذاكر

الثلاثاء 27-12-2016 16:20

القاهرة_عمرو رضا

نفت الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة دار الأوبرا المصرية كلّ الشائعات حول رغبة المطربة أنغام تأجيل حفلها المنتظر في ثاني أيام العام الجديد على المسرح الكبير تعويضاً لمن فشلوا في حجز تذاكر حفلها الكبير بمهرجان الموسيقى العربية، وأكّدت أنّ أنغام ستشارك في الحفل مع قائد الفرقة الموسيقية هاني فرحات .
وأشارت د.إيناس عبد الدايم في تصريحات خاصة ل"سيدتي نت" أنّ سبب انتشار الشائعة هو عدم توفّر تذاكر الحفل في مقرّ دار الأوبرا، حيث تمّ اعتماد نظام جديد لحجز تذاكر كلّ حفلات المسرحين الكبير والصغير عبر موقع إلكتروني، منعاً للتلاعب أو تكرار واقعة احتكار بعض الأفراد لتذاكر الحفلات المهمّة وطرحها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وهو ما حدث في حفل أنغام السابق. وبناءً عليه، وعدت أنغام بتقديم حفل آخر لتعويض جمهورها.
وأضافت: "الحفل سيبدأ في الثامنة مساء الإثنين في 2 يناير بفاصل موسيقيّ تحت عنوان (المايسترو) ويتضمّن مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية الشرقية ذات التوزيع الجديد لهاني فرحات، لتشدو بعد ذلك أنغام بباقة من أشهر أغنياتها.
حفل أنغام في موعده، ولكن التذاكر غير متاحة إلا عبر التسويق الإلكتروني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي