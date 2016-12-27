خاص "سيدتي نت": حفل أنغام في دار الأوبرا في موعده وهذه حقيقة اختفاء التذاكر

القاهرة_عمرو رضا

نفت الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة دار الأوبرا المصرية كلّ الشائعات حول رغبة المطربة أنغام تأجيل حفلها المنتظر في ثاني أيام العام الجديد على المسرح الكبير تعويضاً لمن فشلوا في حجز تذاكر حفلها الكبير بمهرجان الموسيقى العربية، وأكّدت أنّ أنغام ستشارك في الحفل مع قائد الفرقة الموسيقية هاني فرحات .

وأشارت د.إيناس عبد الدايم في تصريحات خاصة ل"سيدتي نت" أنّ سبب انتشار الشائعة هو عدم توفّر تذاكر الحفل في مقرّ دار الأوبرا، حيث تمّ اعتماد نظام جديد لحجز تذاكر كلّ حفلات المسرحين الكبير والصغير عبر موقع إلكتروني، منعاً للتلاعب أو تكرار واقعة احتكار بعض الأفراد لتذاكر الحفلات المهمّة وطرحها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وهو ما حدث في حفل أنغام السابق. وبناءً عليه، وعدت أنغام بتقديم حفل آخر لتعويض جمهورها.

وأضافت: "الحفل سيبدأ في الثامنة مساء الإثنين في 2 يناير بفاصل موسيقيّ تحت عنوان (المايسترو) ويتضمّن مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية الشرقية ذات التوزيع الجديد لهاني فرحات، لتشدو بعد ذلك أنغام بباقة من أشهر أغنياتها.

حفل أنغام في موعده، ولكن التذاكر غير متاحة إلا عبر التسويق الإلكتروني.