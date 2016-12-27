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روتانا تتراجع عن اتهام المطربة فيروز كراوية بسرقة شيرين عبد الوهاب

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الثلاثاء 27-12-2016 19:03

يبدو أن قضية اتهام المطربة المصرية الشابة فيروز كراوية بالسطو على أغنيات المطربة عبد الوهاب في طريقها إلى لحل، بعدما تأكدت شركة روتانا صاحبة حقوق الملكية الفكرية من وجود سوء فهم، تسبب في تصاعد الأزمة إلى حد التهديد بإغلاق حساب فيروز على موقع شهير لتبادل الأغاني.
المعركة بدأت بتقديم بلاغ من شركة "روتانا" ضد القناة الخاصة بالمطربة فيروز كراوية على موقع ساوند كلاود اتهمتها فيه بسرقة أغنيتين للمطربة شيرين عبد الوهاب من ألبوم "حبيت" التي أنتجته شركة روتانا سابقاً، وبالفعل استجاب الموقع الشهير وقام بحذف أغنية "مفيش مانع" مع تهديد كراوية باغلاق القناة ما لم تقدم دليلاً على امتلاك حقوق الأغنية، وبعد وساطات تبين أن هناك تشابه باسم الأغنية فقط، وأن فيروز تملك تنازلاً موثقاً لكلمات وألحان أغنيتها من مؤلفها محمد خير وملحنها رمز صبري، وبالفعل تدخلت روتانا لسحب الشكوى وعادت الأغنية للبث مجدداً.

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سيدتي

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