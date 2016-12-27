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بعد إيقافهما تصوير "العاصوف" هذا هو سبب خلاف ناصر القصبي وعبدالإله السناني

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بعد إيقافهما تصوير "العاصوف" هذا هو سبب خلاف ناصر القصبي وعبدالإله السناني بعد إيقافهما تصوير "العاصوف" هذا هو سبب خلاف ناصر القصبي وعبدالإله السناني

الثلاثاء 27-12-2016 19:09

أشعلت مباراة الديربي بين الهلال والنصر التي أقيمت مساء أمس روح التنافس والاختلاف بين النجمين ناصر القصبي وعبدالإله السناني اللذين توقفا عن تصوير ما تبقى من مشهد مسلسل "العاصوف" في أبوظبي، وأعلنا التحدي بينهما، وجرت العادة في مباريات كأس ولي العهد أن تكون الغلبة للسناني "هلالي" الميول، إلا أن المباراة بكافة تفاصيلها ابتسمت للقصبي "النصراوي" الذي دخل في نوبة فرح لم يسلم فيها منافسوه من "الطقطقة" المعتادة.

السناني قال في حديثه لـ"سيدتي نت": نحن مختلفان بتشجيعنا للأندية، فهو نصراوي، وأنا هلالي، ولكننا متفقان جداً بمشروعنا الذي بدأناه.
وتمتد أحياناً حمى التنافس الكروي مع الفنانين إلى الأعمال التي يقدمونها، حيث يتذكر الجمهور في الجزء الأول من "سيلفي" أن هناك حلقة مثيرة كانت عن الهلال والنصر، وتطرقت لعدد من الظواهر التي يعيشها الوسط الرياضي، وانتقدتها بأسلوب لا يخلو من الطرافة.

يذكر أن الثنائي اللذين ينشغلان بتصوير مسلسل "العاصوف" على وشك الانتهاء من المشاهد الأخيرة للعمل الذي استغرق تصويره حوالي شهرين.

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سيدتي