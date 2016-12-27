ماذا تفعل ساريناي ساريكايا مع نجوم "حريم السلطان"؟

قامت شركة القمر للإنتاج الفني التركية لصاحبها المنتج كريم شاتاي وفريق مسلسل (Fİ,Çi,Pi) التركي المأخوذ من الكتاب الأكثر مبيعاً في تركيا، بنشر الصور الأولى لأبطاله الأربعة ساريناي ساريكايا ومحمد جنسور الشهير بالأمير مصطفى في "حريم السلطان"، وبيراك توزوناتاش الشهيرة بالسلطانة ميهرونيسا في "حريم السلطان4"، وأوزان جوفين الشهير برستم باشا في "حريم السلطان 3 و4".

وتميّزت جلسة التصوير الترويجية للمسلسل بأجواء مرحة وودية جداً.

ومن المفترض أن يبدأ تصوير الحلقات الأولى منه خلال أيام قليلة على أن يعرض في بداية عام 2017 فيما سينفرد لأول مرة في الدراما التركية بمدّة قصيرة لحلقاته، إذ ستكون مدة كلّ حلقة منه 60 دقيقة فقط بناء على طلب المشاهدين.

وسيؤدي محمد جنسور فيه ـ لأول مرة ـ دور طبيب نفسي وسيم يقع في حب الراقصة دورو، من دون أن يكون حبّهما سهلاً البتة.

وبدأت الصديقتان المقربتان ساريناي ساريكايا وبيراك توزوناتاش بتلقي دروس مكثفة في الرقص من أجل دوريهما في المسلسل المفترض أن يعرض على قناة تركية، بالإضافة إلى عرضه عبر موقع إلكتروني، لكن القناة والموقع لا يزالان حتى الساعة غير معلنين.

ومن المتوقّع أن تنال قناة ستار التركية المرتبطة بعلاقة عمل وطيدة مع منتجه كريم شاتاي بحق عرضه الحصري الأول، لكونها تعرض حالياً على شاشتها المسلسل الشهير "الشجاع والجميلة" المتصدّر الرايتنغ منذ حلقته الأولى، وهو من إنتاج شركته القمر أيضاً.

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