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رئيس مجلس الأمة الكويتى يحول جلسة طارئة بشأن حلب إلى سرية

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رئيس مجلس الأمة الكويتى يحول جلسة طارئة بشأن حلب إلى سرية رئيس مجلس الأمة الكويتى يحول جلسة طارئة بشأن حلب إلى سرية

>الكويت (أ ش أ)

حول رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الامة الطارئة لاستنكار الجرائم الانسانية بحق السوريين فى مدينة حلب إلى سرية للمناقشة والتصويت على طلب نيابى بشأن تحويل الجلسة إلى سرية وفقا للمادة (69) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وطلب الغانم إخلاء قاعة عبدالله السالم للمناقشة والتصويت على الطلب المذكور اذ تنص المادة (69) من اللائحة الداخلية على أن "جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب فى جلسة سرية."


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